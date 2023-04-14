14 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области на реке Курасан погибли лебеди

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели лебедей на реке Курасан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Об инциденте сообщили местные жители в соцсетях. Они подозревают, что лебеди могли погибнуть из-за утечки при добыче золота на горно-обогатительном комбинате.

По словам автора поста, аварии на ГОК происходят постоянно из-за износа оборудования. "В феврале 2023 года из пруда, куда сливается пульпа после выщелачивания и обогащения руды при добыче золота произошла утечка. Часть этой пульпы вытекла и попала в реку Курасан! А с начала весны, когда пруд хвостохранилище, куда сливается пульпа растаял, на пруд прилетели белые лебеди, правда часть из них оказалась мертва. Я думаю в реке Курасан рыба тоже всплывет после утечки пульпы", - написал он в группе "Текслер, помоги".

Прокуратура совместно с региональным минэкологии организовала проверку по данной информации. "При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что горно-обогатительный комбинат "Курасан" в Верхнеуральском районе запустили в эксплуатацию в декабре 2021 года. Предприятие принадлежит АО "Южуралзолото Группа Компаний".

Теги: Курасан, лебеди, проверка,



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