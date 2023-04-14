14 Апреля 2023
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Белоруссии может появиться и стратегическое ядерное оружие – Хренин

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил, что на территории страны может появиться стратегическое ядерное оружие.

"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", - заявил Хренин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерении разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Четкого параметра отличия тактического ядерного оружия от стратегического нет. Обычно ТЯО – это оружие с тротиловым эквивалентом не больше одной килотонны, но могут быть и исключения. ТЯО существует в виде авиационных бомб, боеголовок ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д.

Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса (хотя в прошлом ТЯО имелось и у нее). По разным оценкам, крупнейшие в мире запасы такого оружия имеются у России.

Теги: белоруссия, стратегическое ядерное оружие, виктор хренин



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