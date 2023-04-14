В Ноябрьске и Муравленко на гранты "Газпром нефти" активисты запустят свои проекты

"Музей в чемодане", досуговая площадка для отдыха и шахматный клуб, видеосборник "Папины сказки", фестиваль по экономике и праву и другие проекты реализуют в этом году грантополучатели при поддержке "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU в компании, в число победителей грантового конкурса программы "Родные города" вошли 15 инициатив из Муравленко и семь – из Ноябрьска.

К примеру, кондитер из Ноябрьска Мария Ращупкина получила поддержку своего проекта "Добрый торт. Перезагрузка". Активистка планирует создать курс по кондитерскому делу для девочек-подростков из детского дома и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

"Помимо обучения кулинарным навыкам, которые всегда пригодятся девушкам, у нашего проекта есть еще и нравственная цель. Каждому подростку нужен наставник. Наши ученицы – будущие мамы и жены. Мы хотим показать им пример женской заботы, образ хранительницы домашнего очага. Не у всех участников нашего курса, к сожалению, есть возможность получить эти знания в семье", – рассказала Мария.

Еще одну образовательную инициативу представили активисты из Муравленко. Они обещают построить метро из конструктора Cuboro. Занятия по созданию подземки будут проходить на базе Многопрофильного лицея.

"Из деталей конструктора ребята будут строить ветки метро, что весьма непросто. Работа с Cuboro развивает мелкую моторику, интеллектуальные способности, пространственное мышление и логику, а также требует определенных навыков конструирования и проектирования. Они пригодятся в изучении многих школьных предметов", – рассказала автор проекта "Инженерное метро" Марина Карташова.

На средства гранта планируется закупить полтора десятка конструкторов, обучить педагогов, а со следующего учебного года начать занятия со школьниками. Цель проекта – провести городской чемпионат Cuboro, набрать и подготовить команды для участия во всероссийских состязаниях.

Напомним, что всего поддержку "Газпром нефти" в этом году получат 135 инициатив, из них более 60 проектов – в ЯНАО. Грантовый конкурс ежегодно проводится в регионах деятельности компании и направлен на повышение качества жизни и поддержку местных инициатив.