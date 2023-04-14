В России стали обучать "белых" хакеров

В России началось обучение "белых" хакеров – специалистов по кибербезопасности. Они специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем.

"И у нас, кстати, очень мало пентестеров ("белых" хакеров) в стране оказалось. Поэтому запустили несколько обучений", - приводит ТАСС заявление директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимира Бенгина, сделанное на XIV межотраслевом форуме директоров по информационной безопасности Ciso-Forum 2023.

Бенгин выступает за то, чтобы обучение пентестеров происходило "в отрасли".