В Госдуме создали группу по лишению доходов в России иноагентов и уехавших из страны артистов

В Госдуме создали рабочую группу, которая займется перспективой лишения иноагентов и просто уехавших из России артистов дохода в РФ, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой ("Единая Россия"). Возглавит эту работу Ирина Яровая, также вице-спикер Госдумы от "Единой России".

Толстой считает, что решение должно быть "справедливым", а сама задача видится ему "крайне тонкой и деликатной". Депутат добавил, что в Госдуму от "избирателей" поступают обращения и с "достаточно радикальными предложениями" по этой темой, передает РИА Новости.