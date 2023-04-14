СМИ: "Ренова" продала Уральский турбинный завод

СМИ сообщили, что компания "Ренова" продала Уральский турбинный завод.

Как пишет "Коммерсант", малоизвестный производитель электротехнического оборудования "Мосэлектрощит" приобрел у структур "Реновы" Виктора Вексельберга крупнейшего в стране производителя паровых турбин. По данным издания, стоимость сделки, закрытой на прошлой неделе, составила около 10 млрд рублей.

По мнению некоторых собеседников "Ъ" на рынке, сделка по продаже Уральского турбинного завода совершена в интересах ПАО "Интер РАО", которое планомерно увеличивает присутствие в энергомашиностроительном бизнесе. В самом "Интер РАО" переговоры с "Мосэлектрощитом" не подтвердили, но заявили о сохраняющемся интересе к машиностроительным активам.

Ранее стало известно о планах Уральского турбинного завода ввести заработную плату для студентов, проходящих практику на предприятии. Сообщалось, что зарплата будет одинаковой как для местных, так и приезжих практикантов.