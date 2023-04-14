Песков: Запад понимает необходимость возвращения активов РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран узаконить конфискацию российских активов "обречены на провал".

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию немецкой газеты Die Welt.

"Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается", - цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, "куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными".

Напомним, Die Welt сообщила, что Еврокомиссия пришла к выводу о невозможности использования замороженных средств России для восстановления Украины. В ЕС якобы поняли, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта.

Ранее в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России. Препятствием к этому выступает международный принцип иммунитета государств (в соответствии с ним суверенные страны не подчиняются органам власти других стран).