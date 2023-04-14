14 Апреля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Включая пиво: уральцы стали выпивать больше алкоголя

Жители Среднего Урала стали употреблять больше спиртного. Ситуация обсуждалась на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области.
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Было отмечено, что, по данным Росалкогольрегулирования, объем потребления алкогольной продукции (включая пиво) в пересчете на безводный спирт на одного жителя области в 2022 году составил 7,71 литра – это на 2% больше, чем в 2021 году. При этом в самом регионе не производят алкогольную и спиртосодержащую продукцию, за исключением пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

В 2022 году на Среднем Урале не было смертельных случаев отравления алкоголем, купленным у организаций, имеющих лицензию. По информации ГУ МВД по Свердловской области, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в прошлом году к административной ответственности привлекли 21 тыс. 830 человек, а за распитие спиртного в общественных местах – более 88 тыс. человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, депутаты отметили, что, несмотря на принимаемые меры по ограничению потребления алкоголя, это не приводит к снижению количества спиртного, реализуемого в Свердловской области. Так, по информации Федеральной службы государственной статистики, объем розничных продаж алкогольной продукции на душу населения в регионе в 2020 году составил 7,8 литров этанола, в то время как в среднем по России этот показатель составлял 6,2 литра. В 2021 году уровень продаж алкоголя составил уже 8,1 литра (в РФ – 6,3 литра), а в 2022 году – 8,4 литра (в стране – 6,5 литра).

Теги: пиво, алкоголь, депутаты, Свердловская область



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