В Москве на пасхальной неделе будет до +20 градусов

В Москве пасхальная неделя ознаменуется подъемом температуры воздуха до 20 градусов выше нуля.

"В понедельник ночные температуры преимущественно положительные, дневные температуры по Москве от +12 до +17 градусов. Во вторник температура еще на 1-2 градуса повыше - от +14 до +19. И очень теплый прогнозируется день в среду", - цитирует "Интерфакс" научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ожидается, что ветра почти не будет, но небо затянет облаками, хотя будут и прояснения.

Во второй половине недели температура воздуха в столице опустится на 2-4 градуса.