Экс-адвокат историка-расчленителя вышел из дела Виталия Бережного

Адвокат Виталия Бережного Александр Почуев вышел из уголовного дела Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

О выходе из дела объявил сам Почуев в своем telegram-канале. Он сообщил, что Бережной отказался от его услуг, попросив суд дать ему адвоката. Защитник объясняет это тем, что якобы в ходе судебного процесса судья его оскорбляла, а также тем, что будто бы были утеряны вещдоки.

"Накал страстей в процессе достиг такого уровня, что Виталий Бережной фактически был лишен права на защиту. Он принял мужественное решение, предложив суду дать адвоката, которому суд даст возможность осуществлять защиту в полной мере. Я же продолжу его защиту от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта и по делам о защите чести", - написал Почуев.

Отметим, что адвокат Александр Почуев ранее защищал интересы историка-расчленителя Олега Соколова, убившего свою экс-возлюбленную, студентку Анастасию Ещенко. Также Почуев защищал актера Панина в гражданском иске с бывшей женой. О том, что он представляет интересы Бережного, стало известно в марте.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.