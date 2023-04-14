14 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Bild: Украинские боевики в Артемовске не понимают, за что воюют

Боевики украинского режима не понимают, за что они воюют в Артемовске. Об этом пишет Bild.

В статье говорится о том, что "положительная энергия", которой боевики заряжены на Украине, а Артемовске отсутствует напрочь. Они не понимают, ради чего удерживают этот разрушенный русскоязычный город.

Автор, которому удалось побывать в Артемовске, пишет, что российские силы медленно, но верно занимают город. И кажется, что только вопрос времени, когда Артемовск будет освобожден.

В западных СМИ уже несколько месяцев публикуются материалы, ставящие под сомнение необходимость удержания Артемовска во что бы то ни стало. Однако именно этой тактики придерживается Зеленский, требующий любой ценой удерживать город. Как заявляют в Киеве, это необходимо для того, чтобы выиграть время для подготовки контрнаступления.

Накануне в сети разлетелось видео закарпатского волонтера Михаила Чокнадия, который заявил о том, что Киев бросает в Артемовск необученных мобилизованных солдат. В то же время в украинских телеграм-каналах пишут, что в Артемовск направлены элитные части военного спецназа.

Теги: Артемовск, ВСУ



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