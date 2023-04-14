Владельцы ПВЗ подали 400 исков к Wildberries на 560 млн рублей

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера более полумиллиарда рублей через суд. Об этом сообщил генеральный директор юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов (представляет интересы недовольных работников) на встрече с депутатами Госдумы и сторонами конфликта, пишут "Ведомости".

По словам юриста, сотрудники оспаривают штрафы, начисленные ботами маркетплейса, и свою ответственность за потерянные или поврежденные товары.

Согласно данным из базы арбитражных судов "СПАРК-Интерфакс", с начала 2023 года к Wildberries подали более 400 исков на 560 миллионов рублей.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добивались отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.