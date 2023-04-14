Путин занялся информационной безопасностью

Владимир Путин на традиционном пятничном заседании Совета безопасности РФ предложил обсудить информационную безопасность. "Вопрос важный, а в условиях нынешнего дня – чрезвычайно важный", - сказал президент, открывая заседание.

Основная часть заседания закрыта для прессы, поэтому неизвестно, будет ли обсуждаться самая горячая тема этой недели – закон об электронных повестках (накануне он поступил на подпись президенту). Этот документ в частности предполагает создание единого реестра военнообязанных с огромным массивом персональных данных. Примечательно, что при обсуждении законопроекта в обеих палатах Госдумы вообще не обсуждался вопрос безопасности реестра, защиты его от утечек.

Между тем, еще в ноябре прошлого года сенаторы вызвали к себе на совещание представителей Минобороны и выяснили, что военные имеют довольно слабое представление о защите персональных данных, которые будут храниться в реестре.