Детский омбудсмен Мороков сообщил о намерении провести проверку в школе Екатеринбурга, где якобы насилуют детей

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что намерен лично приехать в спецшколу №124 Екатеринбурга и выяснить, правда ли в стенах учреждения "опускали" и насиловали воспитанников "по приказу" педагога. Об этом детский омбудсмен рассказал в беседе Накануне.RU.

"Я приеду туда обязательно, но чуть-чуть попозже: сейчас там работают следователи. Это моя 100%-ая позиция по любому случаю, какой бы ни возник. Сейчас, то что написано в той информации, которая поступила, - это преступление. Пусть они расследуют преступление, мешать им не надо - там должны быть созданы условия, в которых они смогут восстановить истину - сегодня это первоочередная задача. Мы же зайдем и будем смотреть как была построена социально-педагогическая работа, правозащитная работа, куда дети могли пожаловаться - всю систему которая обеспечивает защиту прав. Это та система деятельности, которую мы будем рассматривать как Аппарат уполномоченного по правам ребенка. Я обязательно поеду, поскольку после этих проверок у нас формируются наши предложение и замечания, которые транслируются потом и на другие учреждения"

По словам Морокова, он давно знает директора учреждения - еще с тех пор, как она руководила детским домом в Первоуральске. После ее перехода в спецшколу №124 дисциплина наладилась, а вопрос с некомпетентными сотрудниками начал постепенно разрешаться.

"Наталья Яковлевна Поддубная - я ее знаю давно. Достойный педагог. С ее приходом школа стала меняться к лучшему: уменьшилось количество побегов и так далее. Были сложности с персоналом школы, поскольку зарплаты там не очень высокие, и ситуация стала немножко лучше. Каких-то фактов, которые бы заставили меня говорить о ней по-другому, у меня нет. Один раз в год в этой школе я точно бываю, встречался с ребятами, беседовал. Наталья Яковлевна привозила некоторых ребят сюда в Аппарат уполномоченного - здесь мы с ними разговаривали, и каких-то таких тревожных ноток я правда не услышал. Я приказ конечно не видел, но считаю, что отстранение директора - это пока из категории "давайте разберемся", а не "давайте накажем". Если там что-то будет, то это будет наказание не просто отстранением", - заявил Мороков.

Омбудсмен по правам ребенка отмечает, что в школу отправляют только тех детей, виновность которых доказал суд, но которых, в силу возраста, еще нельзя направить в колонию. Мороков не берется утверждать, но допускают вероятность, что дети могли приукрасить или придумать те ужасы, о которых стало известно общественности, наслушавшись разговоров взрослых в криминальных кругах.

"Это школа закрытого типа для детей с девиантным поведением. Очень непростые ребята и туда направляются дети только по решению суда, а не решению педсовета. Там находится дети с достаточно серьезным списком правонарушений и других преступлений. Придумали ли они это, я утверждать не могу, но и не исключаю, потому что ребята туда приходят с достаточно серьезным криминальным опытом. У них свой круг общения, как правило это взрослые люди, которые учат как говорить и как себя вести. Во взрослых колониях как происходит: если что-то не нравится, они говорят: "нас избивают". Я не исключаю, что и здесь такая ситуация. Это не просто школа, это не пионерский лагерь: это порядок, это дисциплина, это хождение только строем, это режим, и не все пацаны выдерживают такие вещи. А какая у пацана-подростка возможность отреагировать? Либо нажаловаться, либо сбежать", - отметил омбудсмен.

Последнее обращение со стороны родителей воспитанников этой школы поступало три года назад: инцидент произошел в лагере во время каникул - между воспитанником и педагогом произошел конфликт. Лично к Морокову никто из детей, их родителей или сотрудников учреждения также не обращался. При этом уполномоченный по правам ребенка добавил, что если рассказы детей окажутся правдой, то это безусловно будет считаться уголовным преступлением, а не проступком, и все виновные понесут соответствующее наказание.

Напомним, ранее "Вечерние ведомости" со ссылкой на слова одного из воспитанников сообщали, что директриса была в курсе действий педагогов и на жалобу о принудительном оральном сексе, заявила 12-летнему мальчику, что он просто "должен был откусить половой орган". Вопрос якобы был поднят директором в присутствие почти всех воспитанников, которые после стали сторониться ребенка.

Сейчас в учреждении проходят оперативные мероприятия СКР. Ранее об отстранении директора сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, добавив, что ведомство оказывает всю необходимую помощь следствию. В самом образовательном учреждении ситуацию не комментируют.