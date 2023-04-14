Из Челябинской области выдворят 64 мигрантов после массовых проверок

В Челябинской области подвели итоги трех дней массированных проверок мест пребывания иностранных граждан. В регионе возбуждено 9 уголовных дел, 64 мигранта будут выдворены из страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские проверили рынки, строительные объекты, тепличные хозяйства, хостелы, гостиницы и общежития в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Выявлено порядка 500 административных правонарушений.

Принято 64 решения об административном выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны. Один человек уже депортирован. 46 мигрантам закроют въезд в страну. Задержан иностранец, находившийся в федеральном розыске.

Выявлено 29 преступлений за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, три за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Возбуждено 9 уголовных дел.

Массированные проверки мигрантов начались после убийства подростка в Челябинске. Задержано семеро обвиняемых. Шестеро уже заключены под стражу. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.