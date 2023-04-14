ЧВК "Вагнер" проведет автопробег по Югре с приглашением вступить в ряды "вагнеровцев"

ЧВК "Вагнер" запустила автопробег по российским городам, для того, чтобы пригласить добровольцев пополнить ряды "вагнеровцев". Всего разработано 300 маршрутов, планируется посетить 36 тыс. населенных пунктов, в том числе 65 - поселения Югры.

По данным канала "Мегаполис", стартует автопробег из поселка Березово. Вагнеровцы посетят Шайтанку, Игрим, Нижние Нарыкары, Морохово и Погребное. Следующий населенный пункт - Белоярский, оттуда - Кызым - Лыхма - Андра - Приобье и Сергино.

Следующее направление стартует из Нягани в Унъюган, поселки Коммунистический и Зеленоборск. Из Советского вагнеровцы приедут в Чантырья и Мулымья. Из Урая поедут в поселок Половинка. Маршрут из Ханты-Мансийска пролегает через населенные пункты Медвежий, Талинка. Из Нефтеюганска - Лесной, деревню Кедр, Приозерное, в Пойковский и Каркатеевы. Из Сургута — через Барсово, Солнечный и поселок Белый Яр. Из Нижневартовска — в Ульт-Ягун, Лангепас, Вату и Мегион.

Отметим, что агитаторы "Вагнер" также посетят садовые объединения и мелкие поселения автономного округа.

Протяженность маршрута пробега в Югре составит 1930 км.

Ранее СМИ сообщали, что в разных городах открылись офисы для набора в ЧВК "Вагнер". Также по стране работают мобильные центры. Рекрутеры компании объедут самые отдаленные уголки России, чтобы все желающие могли вступить в организацию. Кроме того, жители Свердловской области ранее начали получать письма с приглашением вступить в ЧВК "Вагнер".