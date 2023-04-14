"Прямая линия" Путина с россиянами в этом году состоится - Кремль

В Кремле ожидают, что "Прямая линия" президента России в этом году состоится, но конкретных сроков пока не называют. Ранее сообщалось, что в "Гостином дворе" (традиционное место проведения "Прямой линии" – прим. ред.) в Москве под возможную "Прямую линию" "расчищают" даты в июне, но никто официально не подтверждает эту информацию.

"Ожидаем, что ["Прямая линия"] состоится. Сроков пока точных нет, будем ориентировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также не стал комментировать перенос выставок в "Гостином дворе", предложил обращаться с вопросами к самой площадке.