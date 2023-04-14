14 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Андрей Ветров

В Екатеринбурге суд арестовал подростка из спецшколы, обвиняемого в сексуальном насилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого в надругательстве.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, юноше вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Под арестом подросток будет находиться по 11 июня этого года включительно.

Ранее сообщалось, что речь идет спецшколе №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Директора заведения уже отстранили от должности.

Сейчас выясняются все обстоятельства. В самой школе отказались комментировать ситуацию.

Теги: суд, подросток, насилие, спецшкола, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 14.04.2023 14:35 Мск Уральский родительский комитет требует наказать руководство спецшколы после скандала с воспитанниками
Ранее 14.04.2023 13:23 Мск Детский омбудсмен Мороков сообщил о намерении провести проверку в школе Екатеринбурга, где якобы насилуют детей

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.04.2023 12:15 Мск Директрису школы Екатеринбурга, где якобы насилуют и "опускают" детей, отстранили от должности
Ранее 14.04.2023 08:21 Мск СМИ: В закрытой школе Екатеринбурга педагог заставляет воспитанников "опускать" и насиловать друг друга


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