В Екатеринбурге суд арестовал подростка из спецшколы, обвиняемого в сексуальном насилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для 16-летнего учащегося спецшколы, обвиняемого в надругательстве.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, юноше вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Под арестом подросток будет находиться по 11 июня этого года включительно.

Ранее сообщалось, что речь идет спецшколе №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. Об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Директора заведения уже отстранили от должности.

Сейчас выясняются все обстоятельства. В самой школе отказались комментировать ситуацию.