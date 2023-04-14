Путин на Пасху будет молиться в Храме Христа Спасителя

Владимир Путин, как ожидается, посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве в предстоящее воскресенье, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент давно не присутствовал в больших храмах на богослужениях. В минувшее Рождество он посетил службу в Благовещенском соборе в Московском Кремле. Собор - домовая церковь московских великих князей, а затем царей. Здесь совершались обряды бракосочетания и крещения детей.