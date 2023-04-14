14 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на показе фильма "Русский крест" пройдет встреча с творческим коллективом

В Екатеринбурге состоится показ художественного фильма Эдуарда Боякова "Русский крест". Также пройдет встреча с творческим коллективом.

В день Светлой Пасхи, 16 апреля 2023 года, в общероссийский прокат выйдет фильм "Русский крест". Показ ленты в Екатеринбурге стартует на экранах сразу девяти кинотеатров. А через два дня, 18 апреля, в киноконцертном театре "Космос" в уральской столице пройдет показ фильма Боякова, в котором примут участие создатели и вдохновители картины.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, начало показа в 19:00. Сбор гостей – в 18:00.

"Русский крест" – полнометражный художественный фильм по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова (1966-2006), киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова (основателя фестивалей "Золотая Маска", "Традиция", создателя театров "Практика" и "Политеатр", художественного руководителя МХАТ им. Горького (2018-2021), художественного руководителя Нового театра). Это история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В главных ролях: Михаил Пореченков ("Ликвидация", "Белая гвардия", "Поддубный"); Полина Чернышова ("Тихий Дон", "Легенда о Коловрате", "Красный призрак"); Юрий Кузнецов ("Холодное лето 1953-го", "Улицы разбитых фонарей", "Остров"). Фильм рассчитан на широкую аудиторию. Возрастное ограничение 12+.

Теги: фильм, Русский крест, показ, Екатеринбург



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