14 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Самым "полезным" депутатом Госдумы назван Хинштейн

Самым "полезным" депутатом Госдумы назван глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он получил максимальный "коэффициент полезности депутата". Список опубликован на портале депутатов Госдумы VIII созыва.

Список обновляется 2-3 раза в год. В первую десятку вошли:

2. Андрей Картаполов.
3. Павел Крашенинников.
4. Ирина Яровая.
5. Андрей Макаров.
6. Анна Кузнецова.
7. Василий Пискарев.
8. Ярослав Нилов.
9. Андрей Исаев.
10. Дмитрий Хубезов.

Общий рейтинг состоит из четырех неравновесных индексов: индекса народного голосования, индекса активности депутата в Госдуме, индекса медийности и работы в регионе.

Самыми активными в Госдуме стали Алексей Куринный и Николай Коломейцев, самыми популярными - Алёна Аршинова и Олег Матвейчев

Отмечается, что продолжается рост позиций депутатов, участвующих в СВО или активно работающих с семьями мобилизованных, а также комментирующих законодательную деятельность в сфере безопасности. Многие депутаты недорабатывают в регионах. В целом, по данным ВЦИОМ, доверие населения к Госдуме выросло до 52%.

Теги: Госдума, депутаты



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