В Кремле назвали обычной практикой поднятие Тихоокеанского флота по тревоге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что внезапная проверка, начавшаяся на Тихоокеанском флоте России, является рутинным процессом. По его словам, так продолжается обычная практика внезапных проверок, цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, сегодня Тихоокеанский флот привели в высшую степень готовности для внезапной проверки, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства. Целью проверки стало наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу. Визит запланирован на 16-19 апреля. Ли Шанфу проведет переговоры с руководством российской армии и посетит российские военно-учебные заведения.