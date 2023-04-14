В Подмосковье работники почты получили ожоги при сортировке посылок

В подмосковном Подольске сотрудники почты во время сортировки посылок получили ожоги, сообщает "МК".

По данным издания, из одной из посылок протекла жидкость с резким запахом. Предварительно, это было вещество для очистки бассейнов.

Врачи диагностировали у двух женщин-сотрудниц ожоги пальцев рук. От госпитализации пострадавшие отказались.

Ранее в Москве в пункте выдачи одной из крупных логистических компаний разбили посылку с химикатами. По предварительным данным, в разбившейся емкости был формальдегид. Через несколько минут после того, как сотрудник случайно уронил посылку, посетители и работники офисов на первом этаже почувствовали першение в горле и зуд в глазах. Их эвакуировали.