В Петербурге подана первая заявка на митинг против электронных повесток в военкомат
Петербургское отделение партии "Яблоко" подало заявку на первый в стране митинг против закона об электронных повестках.
Заявку подали в администрацию города Мурино (Ленобласть), предположительная численность митинга – до 200 человек.
Заявку подали заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, член бюро партии и зампред регионального отделения Анатолий Голов, а также член бюро регионального отделения Дмитрий Анисимов, сообщили в пресс-службе отделения.
В партии считают закон об электронных повестках "грубым и внесудебным ограничением конституционных прав".