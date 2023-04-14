В Петербурге подана первая заявка на митинг против электронных повесток в военкомат

Петербургское отделение партии "Яблоко" подало заявку на первый в стране митинг против закона об электронных повестках.

Заявку подали в администрацию города Мурино (Ленобласть), предположительная численность митинга – до 200 человек.

Заявку подали заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский, член бюро партии и зампред регионального отделения Анатолий Голов, а также член бюро регионального отделения Дмитрий Анисимов, сообщили в пресс-службе отделения.

В партии считают закон об электронных повестках "грубым и внесудебным ограничением конституционных прав".