14 Апреля 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Госдуме предложили дать школьным родительским комитетам право вето

Фракция "Новые люди" подготовит законопроект, наделяющий родительские комитеты правом вето, заявила депутат Анна Скрозникова, которая на днях предложила финансово поощрять школьников за пятерки.

В этот раз она предложила, чтобы родительское большинство получило право накладывать вето на решения администрации школы по ряду вопросов. Например, определять условия обучения и питания своих детей, а также то, чему и кто их учит. Сейчас родительские комитеты в основном собирают деньги на подарки учителям, в лучшем случае организовывают школьные экскурсии. 

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов не согласен с таким предложением. По его мнению, существующие нормы вполне позволяют решать все вопросы школьной жизни родителями. А невозможность это делать почти всегда связана с тем, что родители просто не понимают или не желают что-то изменить. Еще одна проблема - недееспособность родительских комитетов в качестве субъекта. Если дать им право вето, то они просто заблокируют всю работу школы, превратив ее в  бесконечные совещания и согласования, полагает он.

"Закон сейчас менять в части управления школой не надо. Надо просто его исполнять, чего не делается", - написал Богданов.

Он также считает Скрозникову малограмотной и не имеющей жизненного опыта, на что намекнул глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Теги: школа, родители



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