Бузову решили засудить за отказ быть лицом винной продукции

На Ольгу Бузову подали в суд. Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал соответствующий иск, поданный ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс". От них требуют €1,15 млн за отказ быть лицом винной продукции.

Истец заключил лицензионный договор на использование товарного знака "BUZWINE". ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" должно было продвигать товары и услуги, реализуемые под товарным знаком. Кроме того, компания должна была заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ. За это организации полагалась плата, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

3 апреля 2020 г. истец получил уведомление Бузовой об отзыве согласия на использование изображение и имени. ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" указывает, что такое право у гражданина есть, однако, приняв такое решение, следует возместить убытки. Истец утилизировал имеющуюся продукцию, а за невыполнение условий о закупке определенного объема продукции Ленинский райсуд Ростова-на-Дону взыскал деньги в пользу "ЧирсБэвэриджДистрибьюшенГМБХ".

Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков €1,15 млн по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1,55 млн рублей. Материалы дела переданы судье.