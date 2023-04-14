Уральца отправили на строгий режим за нападение с топором на фельдшера "скорой"

В уральском городе Серов вынесен приговор по делу о нападении на фельдшера "скорой помощи" и угрозах в адрес полицейских. Дебошира отправили в колонию.

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Напомним, все случилось 25 ноября прошлого года: пьяный уралец из-за плохого самочувствия вызвал медиков. Однако прибывший фельдшер после обследования отказал мужчине в госпитализации, предложив тому обратиться в поликлинику. Будучи недовольным отказом, злоумышленник пообещал убить медицинского работника. В подтверждение своих намерений он схватил топор, выбежал за фельдшером и ударил рукоятью топора по капоту автомобиля "скорой", продолжая сыпать угрозами.

Прибывшие на место полицейские пресекли его дальнейшие действия. При этом мужчина, размахивая топором, высказывал угрозы и в адрес силовиков. Когда его задержали, выяснилось, что уралец и раньше не ладил с законом и уже был судим.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Серовский районный суд вынес агрессору свой приговор. Мужчина признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено 3,5 года лишения свободы. Отбывать этот срок он будет в колонии строгого режима.