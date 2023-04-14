Директрису школы Екатеринбурга, где якобы насилуют и "опускают" детей, отстранили от должности

Директрису спецшколы №124 Екатеринбурга, в стенах которых детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга, отстранили от должности. Об ужасах "наказаний", придуманных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники.

Об отстранении директора сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, добавив, что ведомство оказывает всю необходимую помощь следствию. В самом образовательном учреждении ситуацию не комментируют.

Ранее "Вечерние ведомости" сообщали, что директриса была в курсе действий педагогов и, на жалобу о принудительном оральном сексе, заявила 12-летнему мальчику, что он просто "должен был откусить половой орган". При этом, вопрос был поднят директором в присутствие почти всех воспитанников, которые после стали сторониться ребенка.

В следственном комитете на запрос Накануне.RU от комментирования ситуации воздержались, не подтвердив, но и не опровергнув проведение проверки в стенах школы. Портал 66.RU сообщает со ссылкой на собственные данные, что первые проверки прошли в стенах учреждения еще 12 апреля. В тот день были изъяты телефоны сотрудников и самой директрисы, а также опрошен и вывезен за пределы школы потерпевший от сексуального насилия. Вчера был задержан 15 летний воспитанник, который вместе с другом якобы совершал акт насилия - второй сбежал.

Как стало известно Накануне.RU, несколько дней назад некие сотрудники администрации губернатора, предположительно, обзванивали журналистов и спрашивали о том, не занимаются ли они этой темой, однако в правоохранительные органы почему-то якобы не обращались и информацию туда не предоставляли.