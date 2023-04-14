В Новосибирской области приступили к ликвидации свалок

Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого региональным министерством природных ресурсов и экологии запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок к 2024 году в городе Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске Барабинского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств из федерального бюджета. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. В апреле текущего года, со сходом снега, уже начаты работы , также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы запланированы на 2023-2024 гг.



Министерством природных ресурсов и экологии региона, при непосредственной фото- или видео-фиксации противоправных действий в виде сброса отходов производства и потребления в неустановленных местах, возбуждаются дела об административных правонарушениях и в случае установления виновных лиц последние привлекаются к административной ответственности. Кроме того, в случае установления владельца земельного участка, на которого возложена предусмотренная законом обязанность не допускать загрязнение и захламление земельного участка, информация направляется в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования по понуждению собственника ликвидировать несанкционированную свалку.