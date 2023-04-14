14 Апреля 2023
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Суд перевел под домашний арест инспектора, проходящего по делу о пожаре в кемеровском приюте

Суд изменил меру пресечения инспектору Госпожнадзора Роману Плету, проходящему по уголовному делу о пожаре в частном приюте в Кемерове.

Обвиняемый освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Голованова.

Плет был арестован в конце прошлого года. Он обвиняется в халатности, повлекшей гибель двух или более лиц. Инспектор не признает свою вину, настаивая на том, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют.

Пожар в приюте произошел в ночь на 24 декабря. Погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. Сообщалось, что приют не имел легального статуса, его содержал пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Ранее он был отправлен под арест. Смирнов полностью признал свою вину.

Теги: кемерово, приют, пожар, инспектор



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