14 Апреля 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермяк пытался похитить 38 миллионов со счета умершего

Пермяк с подельниками пытался похитить деньги покойника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В 2020 году мужчине стало известно что в банках на счетах умершего гражданина находятся крупные суммы денег и 181 тыс. акций, номинальной стоимостью выше 38 млн руб. Вместе с сообщниками пермяк попытался похитить эти деньги: был изготовлен поддельный паспорт с данными покойника и фотографией пермяка. Мужчина с помощью паспорта представлялся собственником денег и паспорта.

Для того, чтобы запутать следы, злоумышленники наняли человека, который с помощью нотариально заверенной доверенности представлял интересы покойного владельца акций и денег. Так соучастники похитили около 12 млн руб. умершего пермяка. Похитить акции не удалось, поскольку служба безопасности банка своевременно проинформировала полицию о готовящемся преступлении.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и денежного штрафа.

В отношении других участников преступлений расследование уголовного дела продолжается.

Теги: мошенничество, похищение, акции, деньги, покойник



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