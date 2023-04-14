14 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

В Челябинской области на поддержку аграриев направят 1 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оказать поддержку аграриям в период посевной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продовольственная безопасность - основа основ. Нас реально никто взять не может, только потому, что мы сами себя кормим. Помните, в советское время, в 60-е, 70-е, 80-е годы, на Западе покупали зерно? Сейчас мы продаем зерно, и не только, конечно, зерно. Это важнейший вопрос, которым надо заниматься, вовлекать земли в оборот. Но обращаю внимание: для тех районов, которые у нас сельскохозяйственные, важнейшая задача - помогать аграриям, и с этой задачей надо справляться", - подчеркнул глава региона.

В Челябинской области идет подготовка к посевной кампании. Аграрии уже получили более 300 млн рублей господдержки, а к 1 июня она достигнет 1 миллиарда рублей. Перед ними поставлена задача собрать порядка 2 млн тонн зерна.

"В 2023 году в Челябинской области субсидии по направлению растениеводства получили 379 предприятий и фермерских хозяйств на сумму более 220 млн рублей. Еще 52 млн рублей в рамках федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей поступят аграриям до 7 апреля", – рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В этом году посевная площадь в регионе вырастет на 9,5 тыс. гектаров, до 1 млн 989 тыс. гектаров. Площадь ярового сева составит 1 млн 813 тыс. гектаров. Будут увеличены посевные площади пшеницы до 921,2 тыс. гектаров. Также вырастет площадь таких культур, как горох, овес, просо, вика, нут, рыжик, чечевица.

Картофель в этом году посадят на площади 7 тыс. 31 гектаров, овощи займут 1 тыс. 233 гектаров. При этом на возделывание картофеля в этом году планируется направить более 50 млн рублей, в три раза больше, чем в 2022 году. Это стало возможным благодаря участию в федеральном проекте стимулирования производства картофеля и овощей.

"Из восьми направлений федерального проекта Челябинская область будет участвовать в шести направлениях, предполагающих выплату субсидий на различные цели. В том числе на картофель будут выплачиваться субсидии на единицу площади, занятой под посадками, на каждую тонну произведенного картофеля и на приобретение элитных семян", - сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Анна Кожевина.

Для проведения посевной кампании в регионе подготовлено 245 тыс. тонн семян зерновых культур. Сейчас завершается их проверка на посевные качества. В этом году будут увеличивать объем внесения минеральных удобрений. На эти уели из областного бюджета направят 190 млн рублей. Подготовлена техника к началу посевной. В прошлом году аграрии области приобрели более 1 тыс. единиц техники и оборудования на сумму более 3,7 млрд рублей. С начала этого года уже приобретено 75 новых тракторов, восемь зерноуборочных комбайнов и другой техники.

Теги: Алексей Текслер, сельское хозяйство, посевная, аграрии,



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