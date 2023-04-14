Глава "Авито" Владимир Правдивый уходит со своего поста

Глава "Авито" Владимир Правдивый покидает свой пост, чтобы посвятить время семье и здоровью. Должность CEO компании он занимал девять лет.

"Сейчас я должен сфокусироваться на семье и собственном здоровье. Когда-то я принял компанию у основателей Филиппа и Йонаса, и относился к "Авито" как к ребенку. Ребенку, который сейчас уже вырос и окреп, в то время как мои собственные дети еще растут. Уже потом я буду думать, что дальше. И какой должна быть новая история, которая будет вдохновлять меня так же, как "Авито", - говорится в заявлении Правдивого.

Он добавил, что за время его руководства выручка выросла в 30 раз, а штат компании составляет сейчас около 6 тыс. человек

Основатель Kismet Capital Group (владеет "Авито") Иван Таврин заявил, что уход Правдивого стал для него новостью "неожиданной и нерадостной".

"То, что он [Правдивый] принял решение уйти не во время шторма, а когда компания твердо стоит на ногах — вызывает у меня уважение", - заявил Таврин.

О назначении нового руководителя компании пока не сообщается.