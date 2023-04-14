14 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Тихоокеанский флот поднят по тревоге

Тихоокеанский флот привели в высшую степень готовности для внезапной проверки, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства, сообщает РИА "Новости".

Целью проверки станет наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Руководитель проверки — главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу. Визит китайского министра запланирован на 16–19 апреля. В ходе визита Ли Шанфу проведет переговоры с руководством российской армии и посетит российские военно-учебные заведения.

А издание Foreign Affairs сообщало, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию был принят ряд важных решений о будущем российско-китайского военного сотрудничества. Вероятно, было заключено соглашение по сделкам с оружием, которое может быть так и не обнародовано.

Теги: Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот



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Развитие сюжета:

Ранее 14.04.2023 13:00 Мск В Кремле назвали обычной практикой поднятие Тихоокеанского флота по тревоге


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