Тихоокеанский флот поднят по тревоге

Тихоокеанский флот привели в высшую степень готовности для внезапной проверки, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства, сообщает РИА "Новости".

Целью проверки станет наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Руководитель проверки — главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу. Визит китайского министра запланирован на 16–19 апреля. В ходе визита Ли Шанфу проведет переговоры с руководством российской армии и посетит российские военно-учебные заведения.

А издание Foreign Affairs сообщало, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию был принят ряд важных решений о будущем российско-китайского военного сотрудничества. Вероятно, было заключено соглашение по сделкам с оружием, которое может быть так и не обнародовано.