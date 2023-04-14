В Москве выкорчевали березу, посаженную маршалом Чуйковым - героем Сталинградской битвы

В Москве на территории школы имени маршала Василия Чуйкова спилили дерево, которое в 1979 г. посадил сам военачальник. Об этом в своем резервном telegram-канале рассказал помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев.

"Рабочие спилили его. По их мнению, дерево помешало бы при проведении ремонтных работ по замене коммуникаций", - написал Королев.

По его мнению, этот случай якобы говорит о реальном отношении властей к памяти о Великой Отечественной войне.

Василий Чуйков (1980-82) в годы Великой Отечественной войны командовал 62-й армией, особо отличившейся во время Сталинградской битвы.