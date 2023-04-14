14 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Марочко: Контрнаступление Украины должно скоро начаться

Контрнаступление украинский войск скоро начнется, у киевского режима просто нет другого выхода. Об этом сказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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По его мнению, главная задача российских сил - вообще не допустить украинского контрнаступления. Пока с этой задачей они справляются, уничтожая живую силу и технику Киева и заставляя бросать свежие силы, которые планировались для контрнаступления.

Но Киев ведет и другую игру - информационную, делая вбросы в СМИ о том, что наступление может быть летом или вообще не быть. Это делается намеренно, чтобы сбить с толку российское командование. Контрнаступление неизбежно, потому что для Зеленского это единственный шанс привлечь внимание к успехам украинского режима и увеличить военную поддержу Запада. В том числе Украина уже может наносить удары по Крыму. Однако пока что контрнаступление маловероятно - у режима есть проблемы с обеспечением, также мешает дождливая погода.

Интересно, что накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов намекнул, что по Крыму будут удары из новых современных видов вооружения.

В том, что контрнаступление Киева произойдет, уверен обозреватель Юрий Подоляка. Об этом, по его мнению, косвенно свидетельствует ряд признаков. Информационная кампания на Западе о том, что Украина не готова, напоминает операцию "Прикрытие". Отчаянное удержание Артемовска может говорить о том, что Киеву нужно время и он рассчитывает в ближайшее время переломить ситуацию. Также наши части отмечают резкое сокращение интенсивности обстрелов тяжелым беприпасами. Похоже, что происходит их накопление перед атакой.

Как пишут украинские телеграм-каналы, возможный дефицит боеприпасов при наступлении будет компенсироваться огромным количеством пехоты ВСУ. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин накануне заявил о том, что в контрнаступлении может участвовать до 200 тыс. украинских боевиков.

Теги: украина, ВСУ, контрнаступление



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