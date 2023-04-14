14 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Wikipedia.org

В африканской стране Буркина-Фасо объявлена полная мобилизация

Власти западноафриканской страны Буркина-Фасо объявили полную мобилизацию. Официальные власти собираются бороться с повстанцами-джихадистами, которые контролируют до 40% территории государства.

Исполняющий обязанности президента Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что повстанцы связаны с "Аль Каидой"* и "Исламским государством"*. Акт об объявлении мобилизации также вводит чрезвычайное положение на захваченных территориях.

Частичная мобилизация в Буркина-Фасо уже проводилась в феврале этого года, тогда призвали около 5 тыс. мужчин.

Население Буркина-Фасо составляет около 20 млн человек. С 2014 года страну сотрясают восстания и госперевороты, сопровождаемые изменениями в структуре государственного строя. Около 60% населения составляют мусульмане сунниты, еще четверть – католики. Основу экономики одного из беднейших государств мира составляет сельское хозяйство – выращивают хлопок и арахис.

* запрещенная в России террористическая организация

Теги: буркина-фасо, африка, мобилизация



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