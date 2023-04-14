Глава медфракции Алексей Вихарев выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России"

Глава медфракции Екатеринбурга и депутат гордумы Алексей Вихарев выдвинул свою кандидатуру на праймериз "Единой России". Как он сообщил в своих соцсетях, в дальнейших планах участие в основных выборах депутатов гордумы, которые пройдут в сентябре.

"Почему я снова иду в депутаты? За пять прошедших лет было сделано очень многое. Все эти годы работает моя общественная приемная. Наши юристы помогают каждому, кто обратился за помощью. Раз в неделю я лично веду прием горожан. Тысячи человек уже получили необходимую поддержку. Было выполнено 100% наказов избирателей. В округе устанавливаются спортивные и игровые площадки, социальная помощь приходит к нуждающимся, работают кружки для пенсионеров. Многое было сделано и в самой Думе", — написал депутат.

Он также напомнил, что основанная им первая в России Медицинская фракция за два года привлекла допсредства на развитие городской медицины. В проекты, оснащение и благоустройство членв фракции вкладывали и личные средства: 35 млн рублей было направлено на поддержку врачей и пациентов, а также закупку нового оборудования в поликлиники и больницы. Еще около 40 млн рублей депутаты вложили для помощи участникам СВО и раненым бойцам.



"Я иду в Думу, потому что все эти дела должны быть продолжены, чтобы все наши проекты работали и завтра, и послезавтра. Чтобы люди знали — у них есть депутат, всегда готовый прийти на помощь. Депутат, проверенный делом", — добавил Вихарев.

Напомним, что предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая.

В начале месяца депутаты комиссии городской думы Екатеринбурга приняли единогласное решение о переходе на новую схему выборов. Согласно новой схеме, только 10 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 25 - по одномандатному округу. Ранее разделение шло 50/50.