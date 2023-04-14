МАГАТЭ впервые проведет миссию на Белоярской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует провести миссию OSART на Белоярской АЭС (Свердловская область).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе атомной электростанции, визит зарубежных специалистов запланирован на ноябрь 2023 года. Цель таких миссий – содействие в обеспечении эксплуатационной безопасности АЭС.

Эксперты сравнивают деятельность атомной станции с требованиями нормативной международной документации. Они указывают на области, где возможны улучшения, а также на области, где имеются положительные практики, которые можно масштабировать и на другие АЭС по всему миру.

Как подчеркнули на станции, подобные миссии МАГАТЭ проводит с 1982 года, но на Белоярской АЭС она пройдет впервые.

Напомним, в марте нынешнего года совет управляющих Международного агентства по атомной энергии переизбрал Рафаэля Гросси на пост генерального директора. Это его второй срок на посту руководителя организации.