Губернатор Хабаровского края снимется в истерне

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев снимется в эпизодической роли в историческом истерне "Золото Умальты", передает ТАСС со ссылкой на режиссера картины Андрея Богатырева.

Об этом проекте ранее рассказывал сам Дегтярев, тогда он сообщил, что выступит еще и в качестве продюсера в фильме о похищении золота на Дальнем Востоке.

"Губернатор края Михаил Дегтярев играет положительного героя. Роль небольшая, и, скорее всего, это будет роль так называемого ментора, то есть человека, который помогает сделать выбор кому-то из наших героев", - рассказал режиссер.

Действие фильма разворачивается в 1917 году в Хабаровском крае. В главных ролях заняты Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.