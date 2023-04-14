Глава Минобороны КНР посетит Россию с официальным визитом

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу. Визит китайского министра запланирован на 16–19 апреля.

Как сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй, в ходе визита Ли Шанфу проведет переговоры с руководством российской армии. Также он посетит российские военно-учебные заведения, пишет РИА Новости.

Ранее издание Foreign Affairs сообщило, что в ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию был принят ряд важных решений о будущем российско-китайского военного сотрудничества. Вероятно, было заключено соглашение по сделкам с оружием, которое может быть так и не обнародовано.