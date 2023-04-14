Седьмого обвиняемого по делу об убийстве подростка в Челябинске задержали в аэропорту

В Челябинске седьмого обвиняемого по делу об убийстве подростка задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об его заключении под стражу.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. На следующий день были задержаны еще трое подозреваемых. Четверых иностранных граждан заключены под стражу на два месяца. Двое из них несовершеннолетние. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Вчера были заключены под стражу еще два обвиняемых.

Добавим, что все задержанные являются уроженцами Таджикистана.