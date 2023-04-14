Госдума снизит штрафы для оборонных предприятий

Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении ответственности оборонных предприятий за включение в себестоимость продукции по гособоронзаказу затрат, не связанных с ее производством или реализацией.



Проект был внесен Правительством РФ еще два года назад с целью не допустить необоснованного ухудшения финансового положения предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что специфика выполнения гособоронзаказа обусловлена большим количеством предприятий ОПК, имеющих высокую долю государственного участия, а также низкой рентабельностью в данной отрасли, в том числе в связи с законодательным ограничением максимального размера прибыли.

В настоящее время в отношении предприятия, виновного в завышении цены, может применяться двойная санкция - возмещение излишне полученного дохода и уплата штрафа в двойном размере суммы неправомерно включенных затрат в себестоимость продукции. Предлагается исключить кратный административный штраф, за исключением случаев получение излишнего дохода в размере более одного миллиона рублей. В этом случае предприятие могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 миллионов рублей.

Уже 18 апреля планируется принять закон.