Баскетболистка Грайнер и журналист Гершкович попали в ТОП 100 самых влиятельных людей 2023 года

Бывшая баскетболистка УГМК, американка Бриттни Грайнер и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович признаны одними из самых влиятельных людей 2023 года. Такой рейтинг на четвертом месяце 2023 года решил сделать журнал Time. В список попало 100 человек, среди которых также актеры, общественники и спортсмены.

Напомним, что Бриттни Грайнер прославилась на весь мир не спортивными достижениями - в России ее арестовали за контрабанду наркотиков (гашишное масло). Несмотря на это, в штатах ее признали героем, якобы "незаконно осужденным, но борющимся до конца".

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года. Подсудимая подчеркнула, что знает о запрете наркотиков в России и что не собиралась привозить с собой обнаруженные у нее при въезде картриджи, содержащие медицинскую марихуану. При этом Грайнер пояснила, что использовала медицинскую марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика. Это, по ее словам, распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов. Грайнер приговорили к 9 годам колонии, однако позднее обменяли на россиянина Виктора Бута.

Журнал Time также внес в ТОП 100 журналиста американского издания WSJ Эвана Гершковича, работавшего в Москве. Корреспондента задержали в Екатеринбурге, предъявив обвинения в шпионаже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналиста "взяли с поличным", однако в Америке все объяснили якобы "злыми русскими" и "стратегией Путина".

Инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович не является журналистикой, а сам американец далеко не первый иностранец, которого в России хватают за руку.

В свою очередь бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов* заявил, что Гершкович приезжал в Екатеринбург якобы не для шпионажа, а для встречи с экс-мэром Евгением Ройзманом*. Он также отметил, что американский журналист не настолько глуп, чтобы рисковать своей свободой, будучи под постоянным наблюдением.

*Евгений Ройзман, Алексей Венедиктов внесены Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.