Медведев оценил высказывание Орбана о "финансовом отсутствии Украины"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане – несуществующая страна, как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончатся боевые действия.

По словам Медведева, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина.

Напомним, ранее отображение записи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Twitter про исчезновение Украины ограничили в Германии и Польше. Помощник Медведева Олег Осипов сообщил, что такое поведение "без ответа не останется".