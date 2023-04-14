Судимого за экстремизм жителя Алушты обвинили в попытке госизмены

Жителя Алушты обвинили в приготовлении к госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, в июле 2018 года дома у Альберта Круглова нашли два самодельных взрывных устройства, замаскированных под термос и бутылку. Обвиняемый призывал к радикальным действиям.

В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось об аресте двух жителей Севастополя, которые подозреваются в госизмене. По данным ФСБ, они передавали Службе безопасности Украины данные о военных объектах. По данным ведомства, один из задержанных в 2016 году был завербован СБУ. После начала спецоперации он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны РФ.