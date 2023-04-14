Киев запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены белорусы и россияне

Членам сборных команд Украины по всем видам спорта власти запретили участвовать в соревнованиях, где представлены белорусы и россияне. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Стоит отметить, что ряд международных спортивных федераций уже допустили россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. И многие из них являются отборочным этапом к Олимпийским играм.

Также из-за нового правила сборная Украины по футболу может сняться с квалификационного этапа Евро-2024, поскольку в турнире принимает участие и команда из Белоруссии. А отказ от квалификации грозит уже дисквалификацией от УЕФА с отстранением украинских клубов от еврокубков.