14 Апреля 2023
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Спорт Украина
Фото: АР

Киев запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены белорусы и россияне

Членам сборных команд Украины по всем видам спорта власти запретили участвовать в соревнованиях, где представлены белорусы и россияне. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Стоит отметить, что ряд международных спортивных федераций уже допустили россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. И многие из них являются отборочным этапом к Олимпийским играм.

Также из-за нового правила сборная Украины по футболу может сняться с квалификационного этапа Евро-2024, поскольку в турнире принимает участие и команда из Белоруссии. А отказ от квалификации грозит уже дисквалификацией от УЕФА с отстранением украинских клубов от еврокубков.

Теги: спорт, украина, соревнования, россияне, белорусы



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