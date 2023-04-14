Автотрассы Астрахани ремонтируют: 23 проблемных участка уже модернизированы, идут работы на Новом мосту

Накануне ход дорожных ремонтных работа в Астрахани проверил губернатор области Игорь Бабушкин. Ремонтные работы идут как капитальные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», так и текущие по содержанию дорог в рамках региональных и муниципальных программ. То есть, ведется так называемый «ямочный» ремонт.

Сейчас он идёт сразу на нескольких улицах областного центра. Игорь Бабушкин в том числе проехал по ул. Савушкина и по Новому мосту.

На Савушкина почти завершён ямочный ремонт на правой стороне улицы по направлению к Центральному стадиону, скоро рабочие приступят к другой стороне. В Астрахани уже отремонтировано 23 проблемных участка. Работы завершены на улицах Цюрупы, Полякова, Кожанова, Куйбышева, Эспланадной, Боевой и других. Также ямочный ремонт провели на мосту через Прямую Болду, Коммерческом мосту в створе Адмиралтейской. Работы на некоторых улицах продолжаются.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, на Новом мосту в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства города Астрахани» обновляют дорожное полотно.

Специалисты завершили ямочный ремонт на подъеме на Новый мост по пути следования с ул. Пушкина и спуске с моста по пути следования к ул. Пушкина. Теперь они приступают к работам на самом мосту, площадь ремонта составит около 2000 м2. Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул: это не решение проблемы, Новый мост необходимо ремонтировать капитально. По поручению главы региона будет подготовлен проект, чтобы была возможность, в случае одобрения заявки федеральным центром, получить финансирование на ремонт моста.