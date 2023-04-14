В Тюмени Нефтегазовый кластер проводит стратегическую сессию об отечественных высоких технологиях

В Тюмени Нефтегазовый кластер проводит стратегическую сессию, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В рамках стратегической сессии 87 предприятий России и компания "Газпром нефть" обсуждают отечественные высокие технологии. В результате прямых переговоров ускоряется импортозамещение в нефтегазовой отрасли страны: недропользователи обозначают свои актуальные потребности и новые вызовы для более эффективного освоения сложных месторождений.

"Сегодня мы смотрим, как помочь поставщикам выйти на новый уровень. У нас есть опыт, когда кластер доращивал 60 заводов до сотрудничества. Мы стараемся создавать и такие сервисы, чтобы они были нацелены не только на поддержку существующих предприятий нефтегазового сектора и нефтесервисных услуг, но и на привлечение новых производств в регион", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

К примеру, при локализации предприятия в Тюменской области региональные власти предлагают земельный участок со ставкой в рубль, возмещение первого взноса по лизингу и ряд других преференций.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, объединяет различных участников нефтегазового рынка: нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.



Управляющей компанией кластера является некоммерческая организация ассоциация "Нефтегазовый кластер", главной задачей которой является продвижение интересов участников Нефтегазового кластера на рынке нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.

В настоящий момент нефтегазовый кластер объединяет свыше 100 участников из 19 регионов России.