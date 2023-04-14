Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений

Глава правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил темпы социально-экономического развития Тюменской области, сообщили Накануне.RU в информационном центре регионального правительства.

"Во время рабочей встречи с Михаилом Владимировичем обсудили подготовку инженерно-технических кадров для промышленности и АПК. Это главное условие развития отечественного производства и обеспечения технологического суверенитета России", - сообщил губернатор Александр Моор.

В регионе работа по профориентации молодежи и подготовке кадров ведется на системной основе. Тюменская область взаимодействует в этом направлении с крупными предприятиями и компаниями. Физико-математическая школа, в которой побывал председатель правительства РФ – важный элемент созданного в регионе механизма выявления и поддержки одаренных детей со всей области.

Впечатление на Михаила Мишустина произвели новые тюменские жилые массивы. Главу правительства РФ заинтересовал накопленный в регионе опыт использования федеральных механизмов поддержки строительства жилья и инфраструктурных объектов.

Правительство поддерживает регион в реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Благодаря этому Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений.